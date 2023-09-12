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Сили оборони мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного

Сили оборони мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного

Київ • УНН

 • 220668 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Українські військові мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цитата

«На Бахмутському напрямку наші воїни продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію, завдають російським окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. Мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що водночас, Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському напрямках.

«На Лиманському та Купʼянському напрямках тривають важкі бої», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Генштаб раніше повідомляв, що на Мелітопольському напрямку Сили оборони України ведуть наступальну операцію. Українські воїни відбили понад 10 атак противника в районах Роботиного та Новоданилівки на Запоріжжі.

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