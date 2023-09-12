Сили оборони мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Українські військові мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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«На Бахмутському напрямку наші воїни продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію, завдають російським окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. Мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах», - йдеться в повідомленні.
Окрім того, повідомляється, що водночас, Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському напрямках.
«На Лиманському та Купʼянському напрямках тривають важкі бої», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Генштаб раніше повідомляв, що на Мелітопольському напрямку Сили оборони України ведуть наступальну операцію. Українські воїни відбили понад 10 атак противника в районах Роботиного та Новоданилівки на Запоріжжі.