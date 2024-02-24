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Силы обороны информируют о пусках управляемых авиационных бомб на Харьковщине

Силы обороны информируют о пусках управляемых авиационных бомб на Харьковщине

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 20:46  •  13493 просмотра

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Военно-воздушные силы Украины сообщили о запуске управляемых бомб с тактических самолетов в Харьковской области.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на территории Харьковской области, передает УНН.

Воздушные силы информируют о пусках управляемых бомб в Донецкой области24 февраля 2024, 19:49 • 18848 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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Сили оборони інформують про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині
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