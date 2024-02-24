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Воздушные силы информируют о пусках управляемых бомб в Донецкой области

Воздушные силы информируют о пусках управляемых бомб в Донецкой области

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 19:49  •  11081 просмотра

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Военно-воздушные силы Украины сообщили о запуске управляемых бомб с тактических самолетов в Донецкой области.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в районе Донецкой области, передает УНН.

ВСУ зафиксировали угрозу: вражеская авиация активна на восточном и юго-восточном направлениях24 февраля 2024, 19:34 • 12156 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Повітряні сили інформують про пуски керованих бомб на Донеччині
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Воздушные силы информируют о пусках управляемых бомб в Донецкой области

Военно-воздушные силы Украины сообщили о запуске управляемых бомб с тактических самолетов в Донецкой области.

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