ВСУ зафиксировали угрозу: вражеская авиация активна на восточном и юго-восточном направлениях

Зеленский заявил, что не хватает ПВО для защиты гражданских людей

Зеленский заявил, что Украине не хватает систем противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданское население от российских атак, и нужно оружие большой дальности, чтобы остановить удары по таким городам, как Харьков.