ВСУ зафиксировали угрозу: вражеская авиация активна на восточном и юго-восточном направлениях
Киев • УНН
российские тактические самолеты были замечены на востоке и юго-востоке Украины.
Зафиксирована активность российской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Воздушные силы ВС Украины информируют об увеличенной активности вражеской тактической авиации на востоке и юго-востоке страны.
По информации, выявлены возможные намерения российских сил применять авиационные средства поражения.
Зафиксирована потенциальная угроза применения баллистических ракет в Донецкой области24 февраля 2024, 19:25 • 12378 просмотров
ВСУ зафиксировали угрозу: вражеская авиация активна на восточном и юго-восточном направлениях
российские тактические самолеты были замечены на востоке и юго-востоке Украины.
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