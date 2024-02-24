ЗСУ зафіксували загрозу: ворожа авіація активна на східному та південно-східному напрямках
Київ • УНН
російські тактичні літаки були помічені на сході та південному сході України.
Зафіксована активність російської тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Повітряні сили ЗС України інформують про збільшену активність ворожої тактичної авіації на сході та південному сході країни.
За інформацією, виявлені можливі наміри російських сил застосовувати авіаційні засоби ураження.
Зафіксована потенційна загроза застосування балістичних ракет у Донецькій області24.02.24, 21:25 • 34710 переглядiв