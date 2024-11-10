Силами обороны Украины сбито 62 вражеских БПЛА
Киев • УНН
Российские захватчики атаковали Украину 145 беспилотниками, из которых ПВО сбила 62 вражеских дрона. 67 беспилотников были локально потеряны, а 10 покинули воздушное пространство Украины.
Ночью российские захватчики атаковали Украину рекордным количеством беспилотников. Украинские ПВО уничтожили 62 вражеские единицы дронов, однако 67 были локально потеряны.
Пишет УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В течение ночи радиотехническими войсками Воздушных Сил сбито 62 вражеских БПЛА. Указывается, что противник атаковал рекордным количеством дронов; обнаружено и осуществлено сопровождение 145-ти воздушных целей. Речь идет об ударных БПЛА типа «Shahed» и беспилотниках неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск - рф., мыс Чауда - Крым.
Подтверждено сбитие 62-х БпЛА противника в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.
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67 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, еще 10 российских БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и России.
Напомним,
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