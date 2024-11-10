В Харькове прогремел взрыв
Киев • УНН
В Харькове произошел взрыв, городской голова Игорь Терехов предупреждает о вероятности повторных ударов. Ранее в результате обстрелов области погибли 2 человека, ранены несколько человек, повреждены здания.
Городской голова Игорь Терехов предупреждает о вероятности новых ударов.
Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал харьковского городского головы.
В Харькове прогремел взрыв. Возможны еще удары по городу - будьте осторожны!
Напомним,
В результате обстрелов в Харьковской области повреждены жилые дома, магазины и автомобили. Погибло два человека, ранены несколько человек, эвакуированы 53 человека.