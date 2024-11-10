Ситуация на Харьковщине: многочисленные разрушения и пострадавшие

ukenru
Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
13:55 • 103919 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

Эксклюзив
Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 129204 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 142264 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 146110 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 184669 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 124986 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Эксклюзив
Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 124977 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

Эксклюзив
В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 121238 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

Эксклюзив
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
7 ноября 2024, 11:40 • 169432 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Эксклюзив
У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
6 ноября 2024, 18:07 • 132147 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Иран отрицает заговор с целью убийства Трампа

Иран отрицает заговор с целью убийства Трампа

21:39 • 24089 просмотра
В Одессе прогремели взрывы, работает ПВО

В Одессе прогремели взрывы, работает ПВО

22:03 • 28134 просмотра
На ВОТ начали останавливаться строительства новых объектов - Сопротивление

На ВОТ начали останавливаться строительства новых объектов - Сопротивление

23:07 • 19713 просмотра
В результате массированного обстрела Одессы повреждена инфраструктура, предварительно один пострадавший

В результате массированного обстрела Одессы повреждена инфраструктура, предварительно один пострадавший

23:39 • 24330 просмотра
На оккупированной Луганщине вступление студентов в кремлевское "движение первых" станет обязательным - ЦНС

На оккупированной Луганщине вступление студентов в кремлевское "движение первых" станет обязательным - ЦНС

02:01 • 22356 просмотра
публикации
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
Эксклюзив

8 ноября 2024, 07:00 • 184650 просмотра
АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

7 ноября 2024, 16:29 • 145041 просмотра
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
Эксклюзив

7 ноября 2024, 11:40 • 169419 просмотра
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

7 ноября 2024, 06:30 • 171770 просмотра
Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

6 ноября 2024, 16:06 • 167881 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

11:28 • 82740 просмотра
Бейонсе установила рекорд номинаций на "Грэмми"

Бейонсе установила рекорд номинаций на "Грэмми"

8 ноября 2024, 20:15 • 78024 просмотра
Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

7 ноября 2024, 17:19 • 105835 просмотра
Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

7 ноября 2024, 15:17 • 106070 просмотра
Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

6 ноября 2024, 17:54 • 113380 просмотра
Актуальное
Ситуация на Харьковщине: многочисленные разрушения и пострадавшие

Ситуация на Харьковщине: многочисленные разрушения и пострадавшие

Киев  •  УНН

07:22 • 1162 просмотра

Read in English

В результате обстрелов в Харьковской области повреждены жилые дома, магазины и автомобили. Погибло два человека, ранены несколько человек, эвакуированы 53 человека.

В результате обстрелов в Харьковской области пострадали жилые дома, магазины, автомобили и гражданское население. Погибло два человека, ранены несколько человек разного возраста.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

Харьков.

В результате обстрела (22:17) повреждено остекление окон магазина и двух многоквартирных жилых домов, ранена женщина 64 лет.

Чугуевский р-н, Чугуевская ТГ.

Во время повторного обстрела, 10 ноября, загорелись две квартиры, поврежден 4-этажный жилой дом. Пострадали 36-летний мужчина и 40-летняя женщина.

Обломки сбитого беспилотника попали в крышу подъезда 4-этажного жилого здания, повреждено остекление окон и 5 автомобилей.

Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Боровая - попадание в автомобиль повредило магазин.

Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск.

Обстрел повредил две многоэтажки и два частных дома, ранены трое мужчин в возрасте 35, 49 и 61 лет.

Также повреждены частные домовладения, многоквартирные жилые дома, хозяйственные помещения; разрушено 40 гаражей. Погибли мужчина и женщина.

Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Прудянка. В результате обстрела повреждены 5 частных домов и автомобиль, пострадал 60-летний мужчина.

На Харьковском направлении противник дважды атаковал вблизи Волчанска.

За минувшие сутки на Купянском направлении зафиксировано девять боевых столкновений.

Силы обороны отражали атаки врага в районах Кучеровки, Кругляковки и Лозового. За сутки с Купянского и Боровского направлений эвакуированы 53 человека.

Напомним,

российские военные ударили по Слободскому району Харькова гибридом ракеты и авиабомбы «Гром-Е1».

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоВойна
kharkivХарьков