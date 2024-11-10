Ситуация на Харьковщине: многочисленные разрушения и пострадавшие
Киев • УНН
В результате обстрелов в Харьковской области повреждены жилые дома, магазины и автомобили. Погибло два человека, ранены несколько человек, эвакуированы 53 человека.
В результате обстрелов в Харьковской области пострадали жилые дома, магазины, автомобили и гражданское население. Погибло два человека, ранены несколько человек разного возраста.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
Харьков.
В результате обстрела (22:17) повреждено остекление окон магазина и двух многоквартирных жилых домов, ранена женщина 64 лет.
Чугуевский р-н, Чугуевская ТГ.
Во время повторного обстрела, 10 ноября, загорелись две квартиры, поврежден 4-этажный жилой дом. Пострадали 36-летний мужчина и 40-летняя женщина.
Обломки сбитого беспилотника попали в крышу подъезда 4-этажного жилого здания, повреждено остекление окон и 5 автомобилей.
Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Боровая - попадание в автомобиль повредило магазин.
Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск.
Обстрел повредил две многоэтажки и два частных дома, ранены трое мужчин в возрасте 35, 49 и 61 лет.
Также повреждены частные домовладения, многоквартирные жилые дома, хозяйственные помещения; разрушено 40 гаражей. Погибли мужчина и женщина.
Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Прудянка. В результате обстрела повреждены 5 частных домов и автомобиль, пострадал 60-летний мужчина.
На Харьковском направлении противник дважды атаковал вблизи Волчанска.
За минувшие сутки на Купянском направлении зафиксировано девять боевых столкновений.
Силы обороны отражали атаки врага в районах Кучеровки, Кругляковки и Лозового. За сутки с Купянского и Боровского направлений эвакуированы 53 человека.
Напомним,
российские военные ударили по Слободскому району Харькова гибридом ракеты и авиабомбы «Гром-Е1».