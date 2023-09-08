"Сила с нами": Тимоти Снайдер показал в сети фото Залужного в окружении Бейби Йод
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер опубликовал фото, где он вместе с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генералом Валерием Залужным стоят в окружении Бейби Йод, передает УНН со ссылкой на сообщение историка в Х.
Детали
Историк Йельского университета Тимоти Снайдер подписал свою фотографию, на которой Главнокомандующий Залужный и представитель инопланетной расы Бейби Йода так: “сила с нами. И счастье также”.
сила з нами.
і щастя також pic.twitter.com/3aASbCUFcF
Напомним
Ранее сообщалось, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поделился видео в Telegram, в котором внимательные пользователи сразу же подметили на его бронежилете шеврон с "Бейби Йодой".