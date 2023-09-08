"Сила с нами": Тимоти Снайдер показал в сети фото Залужного в окружении Бейби Йод

Детали

Историк Йельского университета Тимоти Снайдер подписал свою фотографию, на которой Главнокомандующий Залужный и представитель инопланетной расы Бейби Йода так: “сила с нами. И счастье также”.

сила з нами.

і щастя також pic.twitter.com/3aASbCUFcF

Напомним

Ранее сообщалось, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поделился видео в Telegram, в котором внимательные пользователи сразу же подметили на его бронежилете шеврон с "Бейби Йодой".