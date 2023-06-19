Нехай прибуде з вами сила: на бронежилеті Залужного помітили шеврон з "Бейбі Йодою"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поділився новим відео у Telegram, а уважні користувачі одразу ж підмітили на його бронежилеті шеврон з "Бейбі Йодою", передає УНН.
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"Разом із начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою провели роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання у районах, де точаться найзапекліші бої", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ у підписі до відео.
Користувачі відреагували на відео тисячами лайків і одразу ж помітили незвичний шеврон на бронежилеті Залужного, а саме "Бейбі Йоду". Це герой саги "Зоряні війни" відомий як Грогу.
Додамо
Грогу - один з центральних персонажів серіалу "Мандалорець", події якого відбуваються у всесвіті "Зоряних війн". Він належить до тієї ж інопланетної раси, як і магістр-джедай Йода, популярний персонаж оригінальної трилогії та трилогії приквелів франшизи "Зоряні війни".