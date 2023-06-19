Да прибудет с вами сила: на бронежилете Залужного заметили шеврон с "Бейби Йодой"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поделился новым видео в Telegram, а внимательные пользователи сразу же подметили на его бронежилете шеврон с "Бейби Йодой", передаетУНН.
Детали
"Вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, которые выполняют самые сложные задачи в районах, где идут ожесточенные бои", - отметил Главнокомандующий ВСУ в подписи к видео.
Пользователи отреагировали на видео тысячами лайков и сразу же заметили необычный шеврон на бронежилете Залужного, а именно "Бейби Йоду". Это герой саги "Звездные войны" известный как Грогу.
Добавим
Грогу - один из центральных персонажей сериала "Мандалорец", события которого происходят во вселенной "Звёздных войн". Он принадлежит к той же инопланетной расе, как и магистр-джедай Йода, популярный персонаж оригинальной трилогии и трилогии приквелов франшизы "Звёздные войны".