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Да прибудет с вами сила: на бронежилете Залужного заметили шеврон с "Бейби Йодой"

Киев • УНН

 • 2460385 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поделился новым видео в Telegram, а внимательные пользователи сразу же подметили на его бронежилете шеврон с "Бейби Йодой", передаетУНН.

Да прибудет с вами сила: на бронежилете Залужного заметили шеврон с "Бейби Йодой"

Детали

"Вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, которые выполняют самые сложные задачи в районах, где идут ожесточенные бои", - отметил Главнокомандующий ВСУ в подписи к видео.

Пользователи отреагировали на видео тысячами лайков и сразу же заметили необычный шеврон на бронежилете Залужного, а именно "Бейби Йоду". Это герой саги "Звездные войны" известный как Грогу.

Добавим

Грогу - один из центральных персонажей сериала "Мандалорец", события которого происходят во вселенной "Звёздных войн". Он принадлежит к той же инопланетной расе, как и магистр-джедай Йода, популярный персонаж оригинальной трилогии и трилогии приквелов франшизы "Звёздные войны".

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