Да прибудет с вами сила: на бронежилете Залужного заметили шеврон с "Бейби Йодой"

Детали

"Вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, которые выполняют самые сложные задачи в районах, где идут ожесточенные бои", - отметил Главнокомандующий ВСУ в подписи к видео.

Пользователи отреагировали на видео тысячами лайков и сразу же заметили необычный шеврон на бронежилете Залужного, а именно "Бейби Йоду". Это герой саги "Звездные войны" известный как Грогу.

Добавим

Грогу - один из центральных персонажей сериала "Мандалорец", события которого происходят во вселенной "Звёздных войн". Он принадлежит к той же инопланетной расе, как и магистр-джедай Йода, популярный персонаж оригинальной трилогии и трилогии приквелов франшизы "Звёздные войны".