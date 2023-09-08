“Сила з нами”: Тімоті Снайдер показав у мережі фото Залужного в оточенні Бейбі Йод
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер опублікував фото, де він разом із Головнокомандувачем Збройних Сил України генералом Валерієм Залужним стоять в оточенні Бейбі Йод, передає УНН з посиланням на допис історика у Х.
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Історик Єльського університету Тімоті Снайдер підписав свою світлину, на якій Головнокомандувач Залужний та представник інопланетної раси Бейбі Йода так: “сила з нами. І щастя також”.
сила з нами.
і щастя також pic.twitter.com/3aASbCUFcF
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поділився відео у Telegram, у якому уважні користувачі одразу ж підмітили на його бронежилеті шеврон з "Бейбі Йодою".