“Сила з нами”: Тімоті Снайдер показав у мережі фото Залужного в оточенні Бейбі Йод

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Історик Єльського університету Тімоті Снайдер підписав свою світлину, на якій Головнокомандувач Залужний та представник інопланетної раси Бейбі Йода так: “сила з нами. І щастя також”.

сила з нами.

і щастя також pic.twitter.com/3aASbCUFcF

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поділився відео у Telegram, у якому уважні користувачі одразу ж підмітили на його бронежилеті шеврон з "Бейбі Йодою".