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“Сила з нами”: Тімоті Снайдер показав у мережі фото Залужного в оточенні Бейбі Йод

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер опублікував фото, де він разом із Головнокомандувачем Збройних Сил України генералом Валерієм Залужним стоять в оточенні Бейбі Йод, передає УНН з посиланням на допис історика у Х.

Деталі

Історик Єльського університету Тімоті Снайдер підписав свою світлину, на якій Головнокомандувач Залужний та представник інопланетної раси Бейбі Йода так: “сила з нами. І щастя також”.

сила з нами.
і щастя також pic.twitter.com/3aASbCUFcF

— Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) September 8, 2023

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поділився відео у Telegram, у якому уважні користувачі одразу ж підмітили на його бронежилеті шеврон з "Бейбі Йодою". 

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