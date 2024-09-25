Сибига встретился с главой МИД Турции: обсудили расширение консульского присутствия и безопасность судоходства в Черном море

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Они обсудили стратегическое партнерство, расширение консульского присутствия и безопасность судоходства в Черном море, сообщил министр в X, пишет УНН.

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"Был рад встретиться с моим турецким коллегой и другом Хаканом Фиданом. Вместе с коллегой подтвердили прочность нашего стратегического партнерства и обсудить пути его развития.

Обсудили идею взаимного расширения консульского присутствия. Кроме того, подняли вопросы безопасности и свободы судоходства в Черном море", - отметил глава МИД Украины.

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