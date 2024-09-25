Сибіга зустрівся з головою МЗС Туреччини: обговорили розширення консульської присутності та безпеку судноплавства в Чорному морі
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з турецьким колегою Хаканом Фіданом. Вони обговорили стратегічне партнерство, розширення консульської присутності та безпеку судноплавства в Чорному морі.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з турецьким колегою Хаканом Фіданом. Вони обговорили стратегічне партнерство, розширення консульської присутності та безпеку судноплавства в Чорному морі, повідомив міністр у X, пише УНН.
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"Був радий зустрітися з моїм турецьким колегою і другом Хаканом Фіданом. Разом з колегою підтвердили міцність нашого стратегічного партнерства та обговорити шляхи його розвитку.
Обговорили ідею взаємного розширення консульської присутності. Крім того, порушили питання безпеки та свободи судноплавства в Чорному морі", – зазначив глава МЗС України.
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