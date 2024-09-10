Сибига созвонился с главой МИД Азербайджана: подтвердили взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Стороны подтвердили взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности и ожидают дальнейшего сотрудничества, о чем сообщил глава МИД во вторник в X, пишет УНН.

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«Обсудил с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым двусторонние и многосторонние вопросы, а также общие вызовы. Мы подтвердили наше взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности. Я ожидаю, что наше сотрудничество будет отражать дружеские связи между нашими народами», - отметил глава МИД.

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