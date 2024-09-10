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Сибіга зідзвонився з головою МЗС Азербайджану: підтвердили взаємну повагу до суверенітету і територіальної цілісності

Київ • УНН

 • 18251 перегляди

Андрій Сибіга обговорив з Джейхуном Байрамовим двосторонні та багатосторонні питання. Сторони підтвердили взаємну повагу до суверенітету і територіальної цілісності та очікують подальшої співпраці.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим. Сторони підтвердили взаємну повагу до суверенітету і територіальної цілісності та очікують подальшої співпраці, про що повідомив голова МЗС у вівторок у X, пише УНН.

Деталі

"Обговорив з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим двосторонні та багатосторонні питання, а також спільні виклики. Ми підтвердили нашу взаємну повагу до суверенітету і територіальної цілісності. Я очікую, що наша співпраця відображатиме дружні зв'язки між нашими народами", – зазначив глава МЗС.

Алієв: до Азербайджану звернулися щодо продовження транзиту газу через Україну07.09.24, 14:54 • 29968 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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