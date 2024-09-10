Сибіга зідзвонився з головою МЗС Азербайджану: підтвердили взаємну повагу до суверенітету і територіальної цілісності
Київ • УНН
Андрій Сибіга обговорив з Джейхуном Байрамовим двосторонні та багатосторонні питання. Сторони підтвердили взаємну повагу до суверенітету і територіальної цілісності та очікують подальшої співпраці.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим. Сторони підтвердили взаємну повагу до суверенітету і територіальної цілісності та очікують подальшої співпраці, про що повідомив голова МЗС у вівторок у X, пише УНН.
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"Обговорив з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим двосторонні та багатосторонні питання, а також спільні виклики. Ми підтвердили нашу взаємну повагу до суверенітету і територіальної цілісності. Я очікую, що наша співпраця відображатиме дружні зв'язки між нашими народами", – зазначив глава МЗС.
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