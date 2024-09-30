Сибига после встречи с Сийярто заявил о положительной динамике в вопросе венгерского нацменьшинства

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о подтверждении Украиной обязательств по правам венгерского национального сообщества и что во время встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто была отмечена положительная динамика в этом вопросе и договоренность о дальнейшем взаимодействии для достижения консенсуса. Об этом он сказал во время пресс-конференции в понедельник, пишет УНН.

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"Со своей стороны подчеркнул, что Украина подтверждает взятые на себя как двусторонние, так и международные обязательства по обеспечению прав лиц, принадлежащих к венгерской национальной общности. Мы с господином министром констатировали положительную динамику в решении этого вопроса, а также договорились о дальнейшем взаимодействии с целью достижения консенсуса по всем чувствительным вопросам", - сказал Сибига.

Сибига призвал Сийярто совместно противодействовать российской дезинформации и гибридным влияниям