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Сибига после встречи с Сийярто заявил о положительной динамике в вопросе венгерского нацменьшинства

Сибига после встречи с Сийярто заявил о положительной динамике в вопросе венгерского нацменьшинства

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 11:59  •  6059 просмотра

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Глава МИД Сибига заявил о подтверждении Украиной обязательств по правам венгерского национального сообщества. Отмечена положительная динамика и договоренность о дальнейшем взаимодействии для достижения консенсуса.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о подтверждении Украиной обязательств по правам венгерского национального сообщества и что во время встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто была отмечена положительная динамика в этом вопросе и договоренность о дальнейшем взаимодействии для достижения консенсуса. Об этом он сказал во время пресс-конференции в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Со своей стороны подчеркнул, что Украина подтверждает взятые на себя как двусторонние, так и международные обязательства по обеспечению прав лиц, принадлежащих к венгерской национальной общности. Мы с господином министром констатировали положительную динамику в решении этого вопроса, а также договорились о дальнейшем взаимодействии с целью достижения консенсуса по всем чувствительным вопросам", - сказал Сибига. 

Сибига призвал Сийярто совместно противодействовать российской дезинформации и гибридным влияниям30 сентября 2024, 11:51 • 5755 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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