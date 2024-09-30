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Сибіга після зустрічі з Сійярто заявив про позитивну динаміку у питанні угорської нацменшини

Сибіга після зустрічі з Сійярто заявив про позитивну динаміку у питанні угорської нацменшини

Київ • УНН

 • 13651 перегляди

Голова МЗС Сибіга заявив про підтвердження Україною зобов'язань щодо прав угорської національної спільноти. Відзначено позитивну динаміку та домовленість про подальшу взаємодію для досягнення консенсусу.

Голова МЗС України Андрій Сибіга заявив про підтвердження Україною зобов'язань щодо прав угорської національної спільноти і що під час зустрічі з головою МЗС Угорщини Петером Сійярто було відзначено позитивну динаміку у цьому питанні та домовленість про подальшу взаємодію для досягнення консенсусу. Про це він сказав під час пресконференції у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Зі свого боку наголосив, що Україна підтверджує взяті на себе як двосторонні, так і міжнародні зобов’язання щодо забезпечення прав осіб, які належать до угорської національної спільноти. Ми з паном міністром констатували позитивну динаміку у вирішенні цього питання, а також домовилися про подальшу взаємодію з метою досягнення консенсусу з усіх чутливих питань", - сказав Сибіга. 

Сибіга закликав Сійярто спільно протидіяти російській дезінформації та гібридним впливам30.09.24, 14:51 • 13462 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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