Сибіга після зустрічі з Сійярто заявив про позитивну динаміку у питанні угорської нацменшини

Голова МЗС України Андрій Сибіга заявив про підтвердження Україною зобов'язань щодо прав угорської національної спільноти і що під час зустрічі з головою МЗС Угорщини Петером Сійярто було відзначено позитивну динаміку у цьому питанні та домовленість про подальшу взаємодію для досягнення консенсусу. Про це він сказав під час пресконференції у понеділок, пише УНН.

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"Зі свого боку наголосив, що Україна підтверджує взяті на себе як двосторонні, так і міжнародні зобов’язання щодо забезпечення прав осіб, які належать до угорської національної спільноти. Ми з паном міністром констатували позитивну динаміку у вирішенні цього питання, а також домовилися про подальшу взаємодію з метою досягнення консенсусу з усіх чутливих питань", - сказав Сибіга.

Сибіга закликав Сійярто спільно протидіяти російській дезінформації та гібридним впливам