Сибига отреагировал на отказ путина от прекращения огня
Киев • УНН
Андрей Сибига отреагировал на отказ путина от перемирия, подчеркнув, что это показывает нежелание рф прекращать войну. Украина поддержала предложение США о прекращении огня.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на отказ российского диктатора владимира путина от 30-дневного перемирия. Он подчеркнул, что таким образом государство-агрессор показало свое нежелание прекращать войну против нашего государства, передает УНН.
Это разница. Украина сказала "да" предложению США о прекращении огня. Потому что Украина хочет мира. Путин вместо того, чтобы сказать "да", выдвигает разные условия
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Сибига также подчеркнул, что Украина стремится к прекращению войны, в то время как путин хочет ее продолжения. продолжить войну.
Остальные его слова – лишь дымовая завеса
Дополнение
Засекреченные отчеты разведки США ставят под сомнение готовность путина прекратить войну против Украины. Отмечается, что даже если перемирие и будет подписано, глава кремля скорее всего его нарушит.
Также руководство рф использует нарративы, подобные тем, которые кремль использовал для оправдания своего вторжения в Украину, чтобы создать информационные условия для оправдания будущей агрессии против стран-членов НАТО.