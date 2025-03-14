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Сибига отреагировал на отказ путина от прекращения огня

Киев • УНН

 • 21865 просмотра

Андрей Сибига отреагировал на отказ путина от перемирия, подчеркнув, что это показывает нежелание рф прекращать войну. Украина поддержала предложение США о прекращении огня.

Сибига отреагировал на отказ путина от прекращения огня

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на отказ российского диктатора владимира путина от 30-дневного перемирия. Он подчеркнул, что таким образом государство-агрессор показало свое нежелание прекращать войну против нашего государства, передает УНН.

Это разница. Украина сказала "да" предложению США о прекращении огня. Потому что Украина хочет мира. Путин вместо того, чтобы сказать "да", выдвигает разные условия

- заявил Сибига.

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW14.03.25, 04:47 • 125209 просмотров

Сибига также подчеркнул, что Украина стремится к прекращению войны, в то время как путин хочет ее продолжения. продолжить войну.

Остальные его слова – лишь дымовая завеса

- подчеркнул Сибига.

Дополнение

Засекреченные отчеты разведки США ставят под сомнение готовность путина прекратить войну против Украины. Отмечается, что даже если перемирие и будет подписано, глава кремля скорее всего его нарушит.

Также руководство рф использует нарративы, подобные тем, которые кремль использовал для оправдания своего вторжения в Украину, чтобы создать информационные условия для оправдания будущей агрессии против стран-членов НАТО.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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