Сибіга відреагував на відмову путіна від припинення вогню

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на відмову російського диктатора володимира путіна від 30-денного перемир’я. Він наголосив, що таким чином держава-агресор показала своє небажання припиняти війну проти нашої держави, передає УНН.

Це різниця. Україна сказала "так" пропозиції США про припинення вогню. Бо Україна хоче миру. Путін замість того, щоб сказати "так", висуває різні умови - заявив Сибіга.

Умови путіна щодо перемир'я нададуть росії непропорційні переваги - ISW

Сибіга також наголосив, що Україна прагне припинення війни, в той час як путін хоче її продовження. продовжити війну.

Решта його слів – лише димова завіса - підкреслив Сибіга.

Доповнення

Засекречені звіти розвідки США ставлять під сумнів готовність путіна припинити війну проти України. Зазначається, що навіть якщо перемир’я і буде підписане, очільник кремля скоріш за все його порушить.

Також керівництво рф використовує наративи, подібні до тих, які кремль використовував для виправдання свого вторгнення в Україну, щоб створити інформаційні умови для виправдання майбутньої агресії проти країн-членів НАТО.