Сибига обсудил с Рубио мирный процесс и удар россии по Киево-Печерской лавре

Министр иностранных дел Андрей Сибига и государственный секретарь США Марко Рубио обсудили пути продвижения мирного процесса, удар рф по Киево-Печерской лавре и успехи Украины на поле боя. Об этом глава МИД Украины сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

В рамках визита Президента Зеленского на саммит G7 в Эвиане я был рад встретиться с государственным секретарем Рубио для обмена мнениями перед ожидаемыми контактами между нашими лидерами. Я поздравил секретаря Рубио с соглашением США с Ираном. Мы надеемся, что оно принесет безопасность в регион и стабильность на энергетических рынках - отметил министр.

Сибига проинформировал, что повторил ожидания Владимира Зеленского, что это соглашение создаст возможность для оживления мирных усилий под руководством США, направленных на прекращение войны россии против Украины.

Стороны обсудили пути продвижения мирного процесса. Глава МИД поделился мнением Украины относительно шагов, необходимых для того, чтобы наконец привести владимира путина за стол переговоров.

Министр сообщил своему коллеге об ударах путина по Киево-Печерской лавре и другим гражданским, культурным и историческим местам. "Они демонстрируют, что Москва ведет войну против веры, наследия и украинской идентичности", – подчеркнул он.

Сибига проинформировал Рубио о недавних успехах Украины на поле боя и долгосрочных санкциях против россии, а также подчеркнул, что Украина видит растущий импульс к миру через силу и полагается на решительное лидерство и вовлеченность США.

Зеленский подтвердил встречу с Трампом на саммите G7 и поделился фото