Сибига обсудил с новым генсеком Совета Европы Формулу мира и пригласил в Украину

Глава МИД Андрей Сибига провел телефонный разговор с новоназначенным Генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе, передает УНН со ссылкой на МИД.

«Рад провести разговор с Ален Берсе и стать первым министром иностранных дел, который поздравил его со вступлением в должность Генерального секретаря Совета Европы.

Мы обсудили продолжение замечательного сотрудничества между Украиной и Советом Европы. Намерены достичь многих совместных результатов», - сообщил Сибига.

По словам главы МИД, обсудили и совместную работу по продвижению Формулы мира, а также обеспечение полной и всесторонней ответственности за российские преступления, включая преступление агрессии против Украины.

«Я также пригласил Генерального секретаря Алена Берсе посетить Украину», - резюмировал глава МИД.

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