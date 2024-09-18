Сибига обсудил с новым генсеком Совета Европы Формулу мира и пригласил в Украину
Киев • УНН
Андрей Сибига обсудил с Аленом Берсе сотрудничество Украины и Совета Европы, Формулу мира и ответственность рф за преступления. Министр пригласил генсека посетить Украину.
Глава МИД Андрей Сибига провел телефонный разговор с новоназначенным Генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе, передает УНН со ссылкой на МИД.
«Рад провести разговор с Ален Берсе и стать первым министром иностранных дел, который поздравил его со вступлением в должность Генерального секретаря Совета Европы.
Мы обсудили продолжение замечательного сотрудничества между Украиной и Советом Европы. Намерены достичь многих совместных результатов», - сообщил Сибига.
По словам главы МИД, обсудили и совместную работу по продвижению Формулы мира, а также обеспечение полной и всесторонней ответственности за российские преступления, включая преступление агрессии против Украины.
«Я также пригласил Генерального секретаря Алена Берсе посетить Украину», - резюмировал глава МИД.
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