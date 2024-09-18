Сибіга обговорив з новим генсеком Ради Європи Формулу миру та запросив в Україну
Київ • УНН
Андрій Сибіга обговорив з Аленом Берсе співпрацю України та Ради Європи, Формулу миру та відповідальність рф за злочини. Міністр запросив генсека відвідати Україну.
Глава МЗС Андрій Сибіга провів телефонну розмову з новопризначеним Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе, передає УНН із посиланням на МЗС.
"Радий провести розмову з Ален Берсе і стати першим міністром закордонних справ, який привітав його зі вступом на посаду Генерального секретаря Ради Європи.
Ми обговорили продовження чудової співпраці між Україною та Радою Європи. Маємо намір досягти багатьох спільних результатів", - повідомив Сибіга.
За словами глави МЗС, обговорили й спільну роботу з просування Формули миру, а також забезпечення повної та всебічної відповідальності за російські злочини, включно зі злочином агресії проти України.
"Я також запросив Генерального секретаря Алена Берсе відвідати Україну", - резюмував глава МЗС.
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