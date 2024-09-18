Після Румунії Сибіга відправиться до Словаччини: про що говоритиме

18 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить свій перший закордонний візит до Словаччини. Заплановані зустрічі з президентом Словаччини Петером Пеллегріні, прем'єр-міністром Робертом Фіцо та міністром закордонних справ Юраєм Бланаром. Про це повідомили в пресслужбі МЗС, передає УНН.

Як повідомляється, основними темами переговорів будуть:

Підтримка України в боротьбі проти російської агресії;

Роль Словаччини у впровадженні Формули миру Володимира Зеленського;

Шлях України до членства в ЄС та НАТО;

Двосторонні проєкти за Дорожньою картою співпраці.

"Цей візит є важливим кроком на шляху до зміцнення добросусідських відносин та інтеграції України в євроатлантичні структури", - додали в МЗС.

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