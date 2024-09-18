Після Румунії Сибіга відправиться до Словаччини: про що говоритиме
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить візит до Словаччини 18 вересня. Він обговорить підтримку України, Формулу миру, євроатлантичну інтеграцію та двосторонні проєкти з керівництвом країни.
18 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить свій перший закордонний візит до Словаччини. Заплановані зустрічі з президентом Словаччини Петером Пеллегріні, прем'єр-міністром Робертом Фіцо та міністром закордонних справ Юраєм Бланаром. Про це повідомили в пресслужбі МЗС, передає УНН.
Як повідомляється, основними темами переговорів будуть:
- Підтримка України в боротьбі проти російської агресії;
- Роль Словаччини у впровадженні Формули миру Володимира Зеленського;
- Шлях України до членства в ЄС та НАТО;
- Двосторонні проєкти за Дорожньою картою співпраці.
"Цей візит є важливим кроком на шляху до зміцнення добросусідських відносин та інтеграції України в євроатлантичні структури", - додали в МЗС.
Сибіга з прем’єром Румунії: обговорили прикордонний контроль, оборонну співпрацю, свободу судноплавства18.09.24, 14:08 • 15369 переглядiв