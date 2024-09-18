После Румынии Сибига отправится в Словакию: о чем будет говорить
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит визит в Словакию 18 сентября. Он обсудит поддержку Украины, Формулу мира, евроатлантическую интеграцию и двусторонние проекты с руководством страны.
18 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит свой первый зарубежный визит в Словакию. Запланированы встречи с президентом Словакии Петером Пеллегрини, премьер-министром Робертом Фицо и министром иностранных дел Юраем Бланаром. Об этом сообщили в пресс-службе МИД, передает УНН.
Как сообщается, основными темами переговоров будут:
- Поддержка Украины в борьбе против российской агрессии
- Роль Словакии во внедрении Формулы мира Владимира Зеленского
- Путь Украины к членству в ЕС и НАТО
- Двусторонние проекты по Дорожной карте сотрудничества.
"Этот визит является важным шагом на пути к укреплению добрососедских отношений и интеграции Украины в евроатлантические структуры", - добавили в МИД.
Сибіга з прем’єром Румунії: обговорили прикордонний контроль, оборонну співпрацю, свободу судноплавства18 сентября 2024, 11:08 • 11108 просмотров