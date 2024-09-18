После Румынии Сибига отправится в Словакию: о чем будет говорить

18 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит свой первый зарубежный визит в Словакию. Запланированы встречи с президентом Словакии Петером Пеллегрини, премьер-министром Робертом Фицо и министром иностранных дел Юраем Бланаром. Об этом сообщили в пресс-службе МИД, передает УНН.

Как сообщается, основными темами переговоров будут:

Поддержка Украины в борьбе против российской агрессии

Роль Словакии во внедрении Формулы мира Владимира Зеленского

Путь Украины к членству в ЕС и НАТО

Двусторонние проекты по Дорожной карте сотрудничества.

"Этот визит является важным шагом на пути к укреплению добрососедских отношений и интеграции Украины в евроатлантические структуры", - добавили в МИД.

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