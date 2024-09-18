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После Румынии Сибига отправится в Словакию: о чем будет говорить

После Румынии Сибига отправится в Словакию: о чем будет говорить

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 13:44  •  4824 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит визит в Словакию 18 сентября. Он обсудит поддержку Украины, Формулу мира, евроатлантическую интеграцию и двусторонние проекты с руководством страны.

18 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит свой первый зарубежный визит в Словакию. Запланированы встречи с президентом Словакии Петером Пеллегрини, премьер-министром Робертом Фицо и министром иностранных дел Юраем Бланаром. Об этом сообщили в пресс-службе МИД, передает УНН.

Как сообщается, основными темами переговоров будут:

  • Поддержка Украины в борьбе против российской агрессии
  • Роль Словакии во внедрении Формулы мира Владимира Зеленского
  • Путь Украины к членству в ЕС и НАТО
  • Двусторонние проекты по Дорожной карте сотрудничества.

"Этот визит является важным шагом на пути к укреплению добрососедских отношений и интеграции Украины в евроатлантические структуры", - добавили в МИД.

Сибіга з прем’єром Румунії: обговорили прикордонний контроль, оборонну співпрацю, свободу судноплавства18 сентября 2024, 11:08 • 11108 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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