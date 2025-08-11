$41.390.07
Эксклюзив
16:37 • 40802 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
14:46 • 81176 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 136117 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 113327 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 82252 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 128260 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 128114 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 106326 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 73686 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 126430 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Сибига: Мы не должны воспринимать ультиматумы Путина как его готовность к переговорам ради мира

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Путин мечтает о "Мюнхене 2" и стремится вернуться к сферам влияния. Он подчеркнул, что ультиматумы Путина не являются готовностью к переговорам, а попыткой проверить единство союзников.

Сибига: Мы не должны воспринимать ультиматумы Путина как его готовность к переговорам ради мира

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российский диктатор Владимир Путин мечтает о «Мюнхене 2» и второй Ялте, стремится вернуться к сферам влияния, однако союзники не должны воспринимать ультиматумы Путина как его готовность к переговорам ради мира. Об этом он сказал во время онлайн-участия во внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза, сообщает МИД, передает УНН.

Детали

«Несомненно, Путин мечтает о «Мюнхене 2» и второй Ялте. Стремится вернуться к сферам влияния и серым зонам. Мы не должны воспринимать ультиматумы Путина как его готовность к переговорам ради мира. Россияне повышают ставки, чтобы проверить наше единство», - заявил Сибига.

Он отметил, что для того, чтобы достичь настоящего мира, нужно нейтрализовать путинскую игру и применить подход «мир через силу».

Выводы должны быть сделаны. Никаких вознаграждений, подарков или умиротворения агрессора. Каждая уступка агрессору провоцирует дальнейшую агрессию. Мир через силу - единственный эффективный подход к переговорам с Россией. Справедливый и прочный мир может базироваться только на Уставе ООН и уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины. Как подчеркнул Президент Зеленский, ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины

- добавил Сибига.

По его словам, любые настоящие мирные переговоры могут начаться только с полного прекращения огня на линии соприкосновения.

«Путин должен столкнуться с нашим трансатлантическим единством и силой. Поэтому перед встречами с Путиным важно проводить встречи и координировать действия на уровне лидеров Украины, Европы и Соединенных Штатов. Ведь безопасность Украины и Евроатлантического сообщества неделима. Ничего об Украине без Украины. Ничего о Европе без Европы. Мы также готовы к встрече на уровне лидеров между Украиной, Европой, США и Россией», - подчеркнул министр.

Напомним

Европейские лидеры, заявляющие, что Россия является экзистенциальной угрозой для их континента, настаивают на консультациях с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обозначить «красные линии» Европы до его встречи с главой Кремля Владимиром Путиным для обсуждения войны в Украине в пятницу на Аляске.

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Аляска
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина