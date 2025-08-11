Сибига: Мы не должны воспринимать ультиматумы Путина как его готовность к переговорам ради мира
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Путин мечтает о "Мюнхене 2" и стремится вернуться к сферам влияния. Он подчеркнул, что ультиматумы Путина не являются готовностью к переговорам, а попыткой проверить единство союзников.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российский диктатор Владимир Путин мечтает о «Мюнхене 2» и второй Ялте, стремится вернуться к сферам влияния, однако союзники не должны воспринимать ультиматумы Путина как его готовность к переговорам ради мира. Об этом он сказал во время онлайн-участия во внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза, сообщает МИД, передает УНН.
Детали
«Несомненно, Путин мечтает о «Мюнхене 2» и второй Ялте. Стремится вернуться к сферам влияния и серым зонам. Мы не должны воспринимать ультиматумы Путина как его готовность к переговорам ради мира. Россияне повышают ставки, чтобы проверить наше единство», - заявил Сибига.
Он отметил, что для того, чтобы достичь настоящего мира, нужно нейтрализовать путинскую игру и применить подход «мир через силу».
Выводы должны быть сделаны. Никаких вознаграждений, подарков или умиротворения агрессора. Каждая уступка агрессору провоцирует дальнейшую агрессию. Мир через силу - единственный эффективный подход к переговорам с Россией. Справедливый и прочный мир может базироваться только на Уставе ООН и уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины. Как подчеркнул Президент Зеленский, ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины
По его словам, любые настоящие мирные переговоры могут начаться только с полного прекращения огня на линии соприкосновения.
«Путин должен столкнуться с нашим трансатлантическим единством и силой. Поэтому перед встречами с Путиным важно проводить встречи и координировать действия на уровне лидеров Украины, Европы и Соединенных Штатов. Ведь безопасность Украины и Евроатлантического сообщества неделима. Ничего об Украине без Украины. Ничего о Европе без Европы. Мы также готовы к встрече на уровне лидеров между Украиной, Европой, США и Россией», - подчеркнул министр.
Напомним
Европейские лидеры, заявляющие, что Россия является экзистенциальной угрозой для их континента, настаивают на консультациях с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обозначить «красные линии» Европы до его встречи с главой Кремля Владимиром Путиным для обсуждения войны в Украине в пятницу на Аляске.
