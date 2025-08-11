Сибіга: Ми не повинні сприймати ультиматуми путіна як його готовність до переговорів заради миру
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що путін мріє про "Мюнхен 2" та прагне повернутися до сфер впливу. Він наголосив, що ультиматуми путіна не є готовністю до переговорів, а спробою перевірити єдність союзників.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російський диктатор володимир путін мріє про "Мюнхен 2" та другу Ялту, прагне повернутися до сфер впливу, проте союзники не повинні сприймати ультиматуми путіна як його готовність до переговорів заради миру. Про це він сказав під час онлайн-участі у позачерговому засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, повідомляє МЗС, передає УНН.
Деталі
"Безсумнівно, путін мріє про "Мюнхен 2" та другу Ялту. Прагне повернутися до сфер впливу та сірих зон. Ми не повинні сприймати ультиматуми путіна як його готовність до переговорів заради миру. Росіяни підвищують ставки, щоб перевірити нашу єдність", - заявив Сибіга.
Він зазначив, що для того, щоб досягти справжнього миру, потрібно нейтралізувати путінську гру та застосувати підхід "мир через силу".
Висновки мають бути зроблені. Ніяких винагород, подарунків чи умиротворення агресора. Кожна поступка агресору провокує подальшу агресію. Мир через силу - єдиний ефективний підхід до переговорів з росією. Справедливий і тривалий мир може базуватися лише на Статуті ООН та повазі до суверенітету і територіальної цілісності України. Як наголосив Президент Зеленський, відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України
За його словами, будь-які справжні мирні переговори можуть розпочатися лише з повного припинення вогню на лінії зіткнення.
"путін має зіткнутися з нашою трансатлантичною єдністю та силою. Тому перед зустрічами з путіним важливо проводити зустрічі та скоординовувати дії на рівні лідерів України, Європи та Сполучених Штатів. Адже безпека України та Євроатлантичної спільноти є неподільною. Нічого про Україну без України. Нічого про Європу без Європи. Ми також готові до зустрічі на рівні лідерів між Україною, Європою, США та росією", - наголосив міністр.
Нагадаємо
Європейські лідери, які заявляють, що росія є екзистенційною загрозою для їхнього континенту, наполягають на консультаціях із президентом США Дональдом Трампом, щоб позначити "червоні лінії" Європи до його зустрічі з главою кремля володимиром путіним для обговорення війни в Україні в п'ятницю на Алясці.
