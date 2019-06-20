Си Цзиньпин впервые прибыл с государственным визитом в КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг утром впервые прибыл в аэропорт Пхеньяна и начал государственный визит в КНДР. Об этом сообщил Центральное телевидение Китая, передает УНН.
Ранее агентство “Синьхуа” проинформировало, что китайский лидер спецрейсом покинул Пекин и направился в Пхеньян.
По его данным, глава государства сопровождает большая правительственная делегация, в составе которой — глава канцелярии Комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи, министр иностранных дел КНР Ван И, глава Госкомитета по делам развития и реформ Хэ Лифен.
Си Цзиньпин за шесть лет пребывания во главе китайской власти еще ни разу не бывал с визитом в КНДР, тогда как Ким Чен Ын за последние два года четыре раза посетил Китай, раз — в январе 2019 года. Тогда Си Цзиньпин заявил, что Китай готов вместе с КНДР и другими заинтересованными сторонами приложить усилия для того, чтобы сыграть “позитивную и конструктивную роль в реализации денуклеризации на Корейском полуострове”.
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Встречи лидеров двух стран в прошлом году “открыли новую главу в отношениях между Китаем и КНДР”, отметил чиновник Компартии Китая Сун Тао, цитирует агентство AFP. По его словам, планируется, что во время визита лидеры стран обсудят ситуацию на Корейском полуострове, “надеясь на достижение прогресса для политического урегулирования этого вопроса”.
Визит китайского лидера в КНДР происходит за неделю до саммита стран Большой двадцатки в Японии. Планируется, что там Си Цзиньпин встретится с американским президентом Дональдом Трампом для обсуждения торгового конфликта между двумя странами. Обозреватели считают, что китайский лидер может использовать вопрос Северной Кореи как рычаг в переговорах с США, отмечает агентство AFP.
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