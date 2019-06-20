Сі Цзіньпін вперше прибув з державним візитом до КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Голова КНР Сі Цзіньпін в четвер вранці прибув вперше в аеропорт Пхеньяна і розпочав державний візит до КНДР. Про це повідомило Центральне телебачення Китаю, передає УНН.
Раніше агентство "Сіньхуа" поінформувало, що китайський лідер спецрейсом покинув Пекін і попрямував до Пхеньяна.
За його даними, главу держави супроводжує велика урядова делегація, в складі якої - глава канцелярії Комісії Центрального комітету Комуністичної партії Китаю у закордонних справах Ян Цзечи, міністр закордонних справ КНР Ван І, глава Держкомітету у справах розвитку і реформ Хе Ліфен.
Сі Цзіньпін за шість років перебування на чолі китайської влади ще жодного разу не бував з візитом у КНДР, тоді як Кім Чен Ин за останні два роки чотири рази відвідав Китай, востаннє — у січні 2019 року. Тоді Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий разом з КНДР та іншими зацікавленими сторонами докласти зусиль для того, щоб відіграти “позитивну і конструктивну роль в реалізації денуклеризації на Корейському півострові”.
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Зустрічі лідерів двох країн минулого року “відкрили нову главу у відносинах між Китаєм та КНДР”, зазначив високопосадовець Компартії Китаю Сун Тао, цитує агентство AFP. За його словами, планується, що під час візиту лідери країн обговорять ситуацію на Корейському півострові, “сподіваючись на досягнення прогресу задля політичного врегулювання цього питання”.
Візит китайського лідера до КНДР відбувається за тиждень до саміту країн Великої двадцятки в Японії. Планується, що там Сі Цзіньпін зустрінеться з американським президентом Дональдом Трампом для обговорення торговельного конфлікту між двома країнами. Оглядачі вважають, що китайський лідер може використати питання Північної Кореї як важіль у переговорах з США, зазначає агенція AFP.
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