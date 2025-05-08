Си Цзиньпин провел переговоры с путиным: о чем говорили
Киев • УНН
Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с Путиным, подчеркнув прочность китайско-российских отношений. Обсудили защиту интересов обеих стран и реформу глобального управления.
Глава Китая Си Цзиньпин провел в четверг переговоры с российским диктатором владимиром путиным в рф, сообщила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин и Xinhua, пишет УНН.
Детали
Си Цзиньпин прибыл в среду с государственным визитом в россию, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-й годовщины победы над нацистской Германией 9 мая.
Во время переговоров с путиным в россии Си Цзиньпин заявил, что китайско-российские отношения стали более уверенными, стабильными и устойчивыми в новую эру. Также он отметил, что "непрерывное развитие и углубление китайско-российских отношений является требованием времени для защиты международной справедливости и содействия реформе системы глобального управления".
Также Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сотрудничать с россией, чтобы защитить авторитет и статус Организации Объединенных Наций, а также решительно защищать права и интересы двух наций, а также интересы развивающихся стран, перед лицом односторонних действий и запугивания.
Во время переговоров с путиным Си Цзиньпин также заявил, что китайская сторона будет сотрудничать с россией, чтобы взять на себя особую ответственность как две большие страны мира и постоянные члены Совета безопасности ООН.
Он призвал две страны совместно способствовать "правильному историческому взгляду на Вторую мировую войну, а также продвигать равноправный и упорядоченный многополярный мир и общевыгодную и инклюзивную экономическую глобализацию".
По данным росСМИ, путин на встрече назвал Си Цзиньпина "дорогим другом" и заявил, что отношения рф и Китая имеют "равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный" характер и заявил, что намерен обменяться с Си Цзиньпином мнениями относительно "всего комплекса отношений".
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