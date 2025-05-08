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Си Цзиньпин провел переговоры с путиным: о чем говорили

Киев • УНН

 • 3192 просмотра

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с Путиным, подчеркнув прочность китайско-российских отношений. Обсудили защиту интересов обеих стран и реформу глобального управления.

Си Цзиньпин провел переговоры с путиным: о чем говорили

Глава Китая Си Цзиньпин провел в четверг переговоры с российским диктатором владимиром путиным в рф, сообщила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин и Xinhua, пишет УНН.

Детали

Си Цзиньпин прибыл в среду с государственным визитом в россию, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-й годовщины победы над нацистской Германией 9 мая.

Во время переговоров с путиным в россии Си Цзиньпин заявил, что китайско-российские отношения стали более уверенными, стабильными и устойчивыми в новую эру. Также он отметил, что "непрерывное развитие и углубление китайско-российских отношений является требованием времени для защиты международной справедливости и содействия реформе системы глобального управления".

Также Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сотрудничать с россией, чтобы защитить авторитет и статус Организации Объединенных Наций, а также решительно защищать права и интересы двух наций, а также интересы развивающихся стран, перед лицом односторонних действий и запугивания.

Во время переговоров с путиным Си Цзиньпин также заявил, что китайская сторона будет сотрудничать с россией, чтобы взять на себя особую ответственность как две большие страны мира и постоянные члены Совета безопасности ООН.

Он призвал две страны совместно способствовать "правильному историческому взгляду на Вторую мировую войну, а также продвигать равноправный и упорядоченный многополярный мир и общевыгодную и инклюзивную экономическую глобализацию".

По данным росСМИ, путин на встрече назвал Си Цзиньпина "дорогим другом" и заявил, что отношения рф и Китая имеют "равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный" характер и заявил, что намерен обменяться с Си Цзиньпином мнениями относительно "всего комплекса отношений".

Китай и рф включили застопорившийся вопрос газопровода в повестку дня переговоров в москве - Bloomberg07.05.25, 12:00 • 9042 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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