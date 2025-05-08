Сі Цзіньпін провів переговори з путіним: про що говорили
Київ • УНН
Голова КНР Сі Цзіньпін зустрівся з путіним, підкресливши міцність китайсько-російських відносин. Обговорили захист інтересів обох країн та реформу глобального управління.
Глава Китаю Сі Цзіньпін провів у четвер переговори з російським диктатором володимиром путіним у рф, повідомила речниця МЗС КНР Мао Нін та Xinhua, пише УНН.
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Сі Цзіньпін прибув у середу з державним візитом до росії, щоб взяти участь у урочистостях з нагоди 80-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною 9 травня.
Під час переговорів із путіним у росії Сі Цзіньпін заявив, що китайсько-російські відносини стали більш впевненими, стабільними та стійкими в нову еру. Також він зазначив, що "безперервний розвиток і поглиблення китайсько-російських відносин є вимогою часу для захисту міжнародної справедливості та сприяння реформі системи глобального управління".
Також Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий співпрацювати з росією, щоб захистити авторитет і статус Організації Об’єднаних Націй, а також рішуче захищати права та інтереси двох націй, а також інтереси країн, що розвиваються, перед обличчям односторонніх дій і залякування.
Під час переговорів із путіним Сі Цзіньпін також заявив, що китайська сторона співпрацюватиме з росією, щоб взяти на себе особливу відповідальність як дві великі країни світу та постійні члени Ради безпеки ООН.
Він закликав дві країни спільно сприяти "правильному історичному погляду на Другу світову війну, а також просувати рівноправний і впорядкований багатополярний світ і загальновигідну та інклюзивну економічну глобалізацію".
За даними росЗМІ, путін на зустрічі назвав Сі Цзіньпіна "дорогим другом" і заявив, що відносини рф та Китаю мають "рівноправний, взаємовигідний та некон'юнктурний" характер і заявив, що має намір обмінятися із Сі Цзіньпіном думками щодо "всього комплексу відносин".
Китай і рф включили питання газопроводу, що застопорилося, до порядку денного переговорів у москві - Bloomberg07.05.25, 12:00 • 9046 переглядiв