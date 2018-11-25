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6 марта, 17:12 • 145385 просмотра

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Швейцарцы провалили сразу два референдума

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Швейцарцы не поддержали инициативу, согласно которой к национальному праву предлагалось придать больший вес, чем международному. Еще один референдум касался субсидий фермерам, сообщает УНН со ссылкой на промежуточные результаты подсчета результатов, обнародованные швейцарскими СМИ.

В Швейцарии, в воскресенье, 25 ноября, прошло сразу два референдума.

Один из них касался так называемой "Инициативы по самоопределение", которая ставит под сомнения международные обязательства Швейцарии. Инициатива предлагала предоставлять результатам референдумов больший вес, чем международным обязательствам страны.

Предложение выдвинула правопопулистская Швейцарская народная партия, которая недовольна тем, что Верховный суд Швейцарии поставил под сомнение некоторые из ее последних инициатив, ссылаясь в своих решениях на международное право. Главное, что беспокоило швейцарцев, это то, что такая инициатива могла лишить их защиты Европейской конвенции по правам человека и доступа в Европейский суд по правам человека.

По предварительным подсчетам 66,4% тех, кто приняли участие в референдуме, не поддержали предложение народной партии.

Также швейцарцы на референдуме в воскресенье не поддержали инициативу, которая предлагала начать выделение государственных субсидий фермерам, которые выращивают коров в естественный способ, не удаляя им рога. 45,2% опрошенных высказались в поддержку инициативы, тогда как 54,5% - выступили против. Референдум о сохранении "достоинства домашнего скота" инициировал 66-летний фермер. Для этого он сумел собрать 100 000 голосов. Инициатива предлагала, чтобы государство выделяло фермерам, которые не удаляют рога коровам, ежегодную субсидию. Рога коровам удаляют еще в детстве с помощью раскаленного железа, когда животные находятся в седативном состоянии. Сторонники идеи "рогатых коров" утверждают: рога помогают коровам общаться и регулировать температуру тела. Правительство утверждает, что субсидирование фермеров является неоправданным бременем и будет стоить 30 млн франков из 3-миллиардного ежегодного сельскохозяйственном бюджета.

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