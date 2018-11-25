Швейцарці провалили одразу два референдуми

У Швейцарії, в неділю, 25 листопада, пройшло відразу два референдуми.

Один з них стосувався так званої "Ініціативи щодо самовизначення", яка ставить під сумніви міжнародні зобов'язання Швейцарії. Ініціатива пропонувала надавати результатами референдумів більшу вагу, ніж міжнародним зобов'язанням країни.

Пропозиція висунула правопопулістського Швейцарська народна партія, яка незадоволена тим, що Верховний суд Швейцарії поставив під сумнів деякі з її останніх ініціатив, посилаючись в своїх рішеннях на міжнародне право. Головне, що непокоїло швейцарців, це те, що така ініціатива могла позбавити їх захисту Європейської конвенції з прав людини та доступу до Європейського суду з прав людини.

За попередніми підрахунками 66,4% тих, хто взяли участь в референдумі, не підтримали пропозицію народної партії.

Також швейцарці на референдумі в неділю не підтримали ініціативу, яка пропонувала почати виділення державних субсидій фермерам, які вирощують корів в природний спосіб, не видаляючи їм роги. 45,2% опитаних висловилися на підтримку ініціативи, тоді як 54,5% - виступили проти. Референдум про збереження "гідності домашньої худоби" ініціював 66-річний фермер. Для цього він зумів зібрати 100 тисяч голосів. Ініціатива пропонувала, щоб держава виділяла фермерам, які не видаляють роги коровам, щорічну субсидію. Рогу коровам видаляють ще в дитинстві з допомогою розпеченого заліза, коли тварини знаходяться в седативном стані. Прихильники ідеї "рогатих корів" стверджують: роги допомагають коровам спілкуватися і регулювати температуру тіла. Уряд стверджує, що субсидування фермерів є невиправданим тягарем і буде коштувати 30 мільйонів франків 3-мільярдного щорічного сільськогосподарському бюджету.