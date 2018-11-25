Швейцарці провалили одразу два референдуми

ukru
Ексклюзив
07:02 • 54306 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 197614 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 496548 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 481675 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 466260 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 462245 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 331857 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268464 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 532584 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 178961 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
8.4 м/с
69 %
754 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 104417 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 97373 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 101807 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 94576 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 82272 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 54309 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 450244 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 532584 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 456378 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 405424 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 2693 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 174976 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 171671 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 171925 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 166082 перегляди
Актуальне
Швейцарці провалили одразу два референдуми

Швейцарці провалили одразу два референдуми

Київ • УНН

 • 9239 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Швейцарці не підтримали ініціативу, згідно з якою до національного права пропонувалося надати більшої ваги, ніж міжнародному. Ще один референдум стосувався субсидій фермерам, повідомляє УНН з посиланням на проміжні результати підрахунку результатів, оприлюднені швейцарськими ЗМІ.

У Швейцарії, в неділю, 25 листопада, пройшло відразу два референдуми.

Один з них стосувався так званої "Ініціативи щодо самовизначення", яка ставить під сумніви міжнародні зобов'язання Швейцарії. Ініціатива пропонувала надавати результатами референдумів більшу вагу, ніж міжнародним зобов'язанням країни.
Пропозиція висунула правопопулістського Швейцарська народна партія, яка незадоволена тим, що Верховний суд Швейцарії поставив під сумнів деякі з її останніх ініціатив, посилаючись в своїх рішеннях на міжнародне право. Головне, що непокоїло швейцарців, це те, що така ініціатива могла позбавити їх захисту Європейської конвенції з прав людини та доступу до Європейського суду з прав людини.

За попередніми підрахунками 66,4% тих, хто взяли участь в референдумі, не підтримали пропозицію народної партії.

Також швейцарці на референдумі в неділю не підтримали ініціативу, яка пропонувала почати виділення державних субсидій фермерам, які вирощують корів в природний спосіб, не видаляючи їм роги. 45,2% опитаних висловилися на підтримку ініціативи, тоді як 54,5% - виступили проти. Референдум про збереження "гідності домашньої худоби" ініціював 66-річний фермер. Для цього він зумів зібрати 100 тисяч голосів. Ініціатива пропонувала, щоб держава виділяла фермерам, які не видаляють роги коровам, щорічну субсидію. Рогу коровам видаляють ще в дитинстві з допомогою розпеченого заліза, коли тварини знаходяться в седативном стані. Прихильники ідеї "рогатих корів" стверджують: роги допомагають коровам спілкуватися і регулювати температуру тіла. Уряд стверджує, що субсидування фермерів є невиправданим тягарем і буде коштувати 30 мільйонів франків 3-мільярдного щорічного сільськогосподарському бюджету.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.79
Bitcoin
$86,878.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.34
Золото
$3,053.80
Ethereum
$2,069.91