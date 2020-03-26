Швейцарский ФК расторг контракты с игроками, которые отказались от урезания зарплат
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В швейцарском ФК “Сьоне” из-за коронавируса происходят радикальные изменения в отношении футболистов, передает УНН со ссылкой на Blick.
Так, руководство клуба поставило игроков ФК перед фактом, заявив о снижении их зарплаты до 12,5 тыс. швейцарских франков (около 12 тысяч евро).
С противниками этого решения ФК разорвал контракты, в одностороннем порядке.
Отметим, что в “Сьоне” выступают Сейду Думбия, Александр Сонг, Жоан Джуру и Пайтим Касами.
Напомним, отказался платить своим футболиста заработные платы и казахский ФК “Каспий”.
По мнению исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого, футболистов не должны лишать зарплат из-за карантина, но все зависит от контракта.
Украинские ФК, тем временем, заявлений касательно урезания либо сохранения выплат по контрактам своим игрокам еще не делали.
Также напомним, тренера украинского футбола и сотрудники УАФ приняли решения отказаться от части своих зарплат з целью направить эти средства на борьбу с коронавирусом.