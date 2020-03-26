Український футболіст Бондаренко залишився без зарплати через пандемію
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Керівництво казахстанського клубу "Каспій" вирішило призупинити дію контрактів гравців через пандемію коронавірусу, передає УНН з посиланням на Kazfootball.
Так, гравці ФК отримали лист, у якому зазначено, що клуб в односторонньому порядку припиняє дію укладених контрактів у період надзвичайного стану, що діє у Казахстані до 15 квітня, пише видання, посилаючись на власні джерела.
Відзначимо, що за клуб виступає український захисник Тарас Бондаренко, який приєднався до команди взимку 2020 року.
Нагадаємо, на думку виконавчого директора УПЛ Євгена Дикого, футболістів не повинні позбавляти зарплат через карантин, але все залежить від контракту.
Українські ФК, тим часом, заяв щодо урізання або збереження виплат за контрактами своїм гравцям ще не робили.
Також нагадаємо, президент УАФ Андрій Павелко заявив, що крім фінансової допомоги лікарням, Асоціація віддає свій транспорт лікарям по всій Україні.
Тренери українського футболу і співробітники футбольної Асоціації також відмовляються від частини своїх зарплат з метою направити ці кошти на боротьбу з коронавірусом.