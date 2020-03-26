Украинский футболист Бондаренко остался без зарплаты из-за пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Руководство казахского клуба “Каспий” решило приостановить действие контрактов игроков из-за пандемии коронавируса, передает УНН со ссылкой на Kazfootball.
Так, игроки ФК получили письмо, в котором указано, что клуб в одностороннем порядке прекращает действие заключенных контрактов в период чрезвычайного положения, которое действует в Казахстане до 15 апреля, пишет издание, ссылаясь на собственные источники.
Отметим, что за клуб выступает украинский защитник Тарас Бондаренко, который присоединился к команде зимой 2020 года.
Напомним, по мнению исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого, футболистов не должны лишать зарплат из-за карантина, но все зависит от контракта.
Украинские ФК, тем временем, заявлений касательно урезания либо сохранения выплат по контрактам своим игрокам еще не делали.
Также напомним, президент УАФ Андрей Павелко заявил, что помимо финансовой помощи больницам, Ассоциация отдает свой транспорт врачам по всей Украине.
Тренера украинского футбола и сотрудники футбольной Ассоциации также отказываются от части своих зарплат с целью направить эти средства на борьбу с коронавирусом.