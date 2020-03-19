Футболистов не должны лишать зарплат из-за карантина, но все зависит от контракта - УПЛ

КИЕВ. 19 марта. УНН. Все контракты с футболистам должны быть выполнены в полном объёме. Так считает исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий, комментируя карантин и временную отмену национальных футбольных чемпионатов. Об этом он сообщил в комментарии "Футбол NEWS", передает УНН.