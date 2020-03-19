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Футболистов не должны лишать зарплат из-за карантина, но все зависит от контракта - УПЛ

Киев  •  УНН

 • 10525 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Все контракты с футболистам должны быть выполнены в полном объёме. Так считает исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий, комментируя карантин и временную отмену национальных футбольных чемпионатов. Об этом он сообщил в комментарии "Футбол NEWS", передает УНН.

"Все контракты должны быть выполнены. Если бы не было этой ситуации с коронавирусом, футболисты бы играли. Потом у них был бы законный отпуск, и тренировочный процесс продолжился бы.

Сейчас просто есть определенные обстоятельства, которые требуют от всех участников нашей футбольной семьи некоторых действий. Как по мне, если контрактами прямо не предусмотрено то, что зарплата может быть как-то уменьшена или приостановлена, то это не будет отвечать нормативным документам. Футболисты смогут обжаловать это решение, если оно будет принято клубами", - отметил Дикий.

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Он также напомнил, что рассмотрение подобных споров находится в компетенции Палаты по разрешению споров УАФ.

Как сообщалось в УНН, по решению УАФ в Украине остановлены все соревнования по футболу и футзалу.

Как долго будет действовать спортивный карантин - пока неизвестно.

"Это также вынужден, но абсолютно закономерный шаг в непростой эпидемиологической ситуации, которая сложилась сейчас в Украине и во всем мире.

Ждем хороших новостей от Кабинета министров, Президента и ответственных служб.

Верю, что уже совсем скоро ситуация изменится к лучшему и мы восстановим чемпионат, который обязательно должен быть доигран", - заявил по этому поводу президент УАФ Андрей Павелко.

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