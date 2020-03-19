Футболістів не повинні позбавляти зарплат через карантин, але все залежить від контракту - УПЛ

КИЇВ. 19 березня. УНН. Всі контракти з футболістам повинні бути виконані у повному обсязі. Так вважає виконавчий директор УПЛ Євген Дикий, коментуючи карантин і тимчасове скасування національних футбольних чемпіонатів. Про це він повідомив у коментарі "Футбол NEWS", передає УНН.