Футболістів не повинні позбавляти зарплат через карантин, але все залежить від контракту - УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Всі контракти з футболістам повинні бути виконані у повному обсязі. Так вважає виконавчий директор УПЛ Євген Дикий, коментуючи карантин і тимчасове скасування національних футбольних чемпіонатів. Про це він повідомив у коментарі "Футбол NEWS", передає УНН.
"Всі контракти повинні бути виконані. Якби не було цієї ситуації з коронавірусом, футболісти б грали. Потім у них була б законна відпустка, і тренувальний процес продовжився б.
Зараз просто є певні обставини, які вимагають від усіх учасників нашої футбольної сім'ї деяких дій. Як на мене, якщо контрактами прямо не передбачено те, що зарплата може бути якось зменшена або припинена, то це не буде відповідати нормативним документам. Футболісти зможуть оскаржити це рішення, якщо воно буде прийнято клубами", - зазначив Дикий.
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Він також нагадав, що розгляд подібних суперечок знаходиться у компетенції Палати по вирішенню суперечок УАФ.
Як повідомлялося в УНН, за рішенням УАФ в Україні зупинені всі змагання з футболу та футзалу.
Як довго буде діяти спортивний карантин - поки невідомо.
"Це також вимушений, але абсолютно закономірний крок у непростій епідеміологічної ситуації, яка склалася зараз в Україні і в усьому світі.
Чекаємо на добрі новини від Кабінету міністрів, Президента і відповідальних служб.
Вірю, що вже зовсім скоро ситуація зміниться на краще і ми відновимо чемпіонат, який обов'язково повинен бути дограний", - заявив з цього приводу президент УАФ Андрій Павелко.