Швейцарський ФК розірвав контракти з гравцями, які відмовилися від урізання зарплат
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У швейцарському ФК “Сьон” через коронавірус відбуваються радикальні зміни у ставленні футболістів, передає УНН з посиланням на Blick.
Так, керівництво клубу поставило гравців ФК перед фактом, заявивши про зниження їх зарплати до 12,5 тис. швейцарських франків (близько 12 тисяч євро).
З противниками цього рішення ФК розірвав контракти, в односторонньому порядку.
Відзначимо, що в “Сьон” виступають Сейду Думбія, Олександр Сонг, Жоан Джуру і Пайтім Касамі.
Нагадаємо, відмовився платити своїм футболіста заробітні плати і казахський ФК “Каспій”.
За думку виконавчого директора УПЛ Євгена Дикого, футболістів не повинні позбавляти зарплат через карантин, але все залежить від контракту.
Українські ФК, тим часом, заяв щодо урізання або збереження виплат за контрактами своїм гравцям ще не робили.
Також нагадаємо, тренера українського футболу і співробітники УАФ взяли рішення відмовитися від частини своїх зарплат з метою направити ці кошти на боротьбу з коронавірусом.