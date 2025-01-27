Швеция задержала корабль в Балтийском море: подозреваемый в повреждении кабеля направлялся в россию
Киев • УНН
Служба безопасности Швеции задержала судно, подозреваемое в повреждении коммуникационного кабеля между Швецией и Латвией в Балтийском море. Расследование ведется по статье "грубая диверсия" с участием нескольких ведомств.
Шведская служба государственной безопасности (Säkerhetspolisen) сообщила о задержании судна, которое подозревается в повреждении коммуникационного кабеля между Швецией и Латвией. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Службы безопасности Швеции, издание Hindustan Times, France24.
Детали
По информации Службы безопасности Швеции, в рамках предварительного расследования был принят ряд мер, в частности захвачено судно, которое подозревается в совершении саботажа.
Полиция безопасности проводит предварительное расследование с целью выяснения обстоятельств, связанных с подозреваемым повреждением коммуникационного кабеля между Швецией и Латвией в Балтийском море. На данный момент преступление квалифицируется, как грубая диверсия
Инцидент произошел в Балтийском море, где было обнаружено повреждение стратегически важной инфраструктуры.
Сейчас ведомство проводит расследование, поскольку речь идет о серьезном преступлении, которое может частично быть направлено против шведских интересов. Расследование возглавляется прокурором Государственного управления по вопросам безопасности.
Служба безопасности тесно сотрудничает с несколькими другими ведомствами, чтобы выяснить обстоятельства событий в Балтийском море. Среди них - Береговая охрана, Вооруженные силы и полиция
Как пишет издание Hindustan Times, ранее ВМС Латвии заявили, что обнаружили "подозрительное судно" Michalis San неподалеку от места инцидента, а также два других корабля. "Несколько сайтов, отслеживающих движение военно-морских сил, сообщили, что Michalis San направляется в россию", - резюмирует издание Hindustan Times.
Напомним
В Балтийском море обнаружено повреждение подводного оптоволоконного кабеля "Латвийского государственного радиотелецентра". На месте инцидента замечено два корабля за пределами территориальных вод Латвии.
Швеция поможет Латвии расследовать повреждение подводного кабеля в Балтийском море26.01.25, 18:29 • 22002 просмотра