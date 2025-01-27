Швеція затримала корабель у Балтійському морі: підозрюваний в пошкодженні кабелю прямував до росії

Шведська служба державної безпеки (Säkerhetspolisen) повідомила про затримання судна, яке підозрюється у пошкодженні комунікаційного кабелю між Швецією та Латвією. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Служби безпеки Швеції, видання Hindustan Times, France24.

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За інформацією Служби безпеки Швеції, в межах попереднього розслідування було вжито низку заходів, зокрема захоплено судно, яке підозрюється у здійсненні саботажу.

Поліція безпеки проводить попереднє розслідування з метою з'ясування обставин, пов’язаних із підозрюваним пошкодженням комунікаційного кабелю між Швецією та Латвією в Балтійському морі. На цей момент злочин кваліфікується, як груба диверсія