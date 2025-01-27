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Швеція затримала корабель у Балтійському морі: підозрюваний в пошкодженні кабелю прямував до росії

Швеція затримала корабель у Балтійському морі: підозрюваний в пошкодженні кабелю прямував до росії

Київ • УНН

 • 30170 перегляди

Служба безпеки Швеції затримала судно, підозрюване у пошкодженні комунікаційного кабелю між Швецією та Латвією в Балтійському морі. Розслідування ведеться за статтею "груба диверсія" за участю кількох відомств.

Шведська служба державної безпеки (Säkerhetspolisen) повідомила про затримання судна, яке підозрюється у пошкодженні комунікаційного кабелю між Швецією та Латвією. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Служби безпеки Швеції, видання Hindustan Times, France24.

Деталі

За інформацією Служби безпеки Швеції, в межах попереднього розслідування було вжито низку заходів, зокрема захоплено судно, яке підозрюється у здійсненні саботажу.

Поліція безпеки проводить попереднє розслідування з метою з'ясування обставин, пов’язаних із підозрюваним пошкодженням комунікаційного кабелю між Швецією та Латвією в Балтійському морі. На цей момент злочин кваліфікується, як груба диверсія

- йдеться у дописі Служби безпеки Швеції.

Інцидент стався в Балтійському морі, де було виявлено пошкодження стратегічно важливої інфраструктури.

Наразі відомство проводить розслідування, оскільки йдеться про серйозний злочин, який може частково бути спрямований проти шведських інтересів. Розслідування очолюється прокурором Державного управління з питань безпеки.

Служба безпеки тісно співпрацює з кількома іншими відомствами, щоб з'ясувати обставини подій у Балтійському морі. Серед них - Берегова охорона, Збройні сили та поліція

- повідомляє Служба безпеки Швеції.

Як пише видання Hindustan Times, раніше ВМС Латвії заявили, що виявили "підозріле судно" Michalis San неподалік місця інциденту, а також два інші кораблі. "Декілька сайтів, що відстежують рух військово-морських сил, повідомили, що Michalis San прямує до росії", - резюмує видання Hindustan Times.

Нагадаємо

У Балтійському морі виявлено пошкодження підводного оптоволоконного кабелю "Латвійського державного радіотелецентру". На місці інциденту помічено два кораблі за межами територіальних вод Латвії.

Швеція допоможе Латвії розслідувати пошкодження підводного кабеля у Балтійському морі 26.01.25, 18:29 • 35746 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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