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Швеція допоможе Латвії розслідувати пошкодження підводного кабеля у Балтійському морі

Швеція допоможе Латвії розслідувати пошкодження підводного кабеля у Балтійському морі

Київ • УНН

 • 35746 перегляди

Шведська сторона допоможе Латвії з розслідуванням щодо пошкодження підводного кабеля у Балтійському морі у неділю, 26 січня.

Швеція допоможе Латвії з розслідуванням щодо пошкодження підводного кабеля у Балтійському морі у неділю, 26 січня. Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у соцмережі Х, пише УНН.

Є інформація, що принаймні один кабель передачі даних між Швецією та Латвією був пошкоджений у Балтійському морі. Швеція, Латвія та НАТО тісно співпрацюють у цьому питанні. Швеція сприятиме розслідуванню інциденту, надаючи відповідні можливості,

- сказав глава уряду Швеції.

Крістерссон додав, що він впродовж дня перебуває на зв’язку з прем’єр-міністром Латвії Евікою Сіліня для координації подальших дій.

Нагадаємо

У Балтійському морі виявлено пошкодження підводного оптоволоконного кабелю "Латвійського державного радіотелецентру". На місці інциденту помічено два кораблі за межами територіальних вод Латвії.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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