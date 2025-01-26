Швеція допоможе Латвії розслідувати пошкодження підводного кабеля у Балтійському морі

Швеція допоможе Латвії з розслідуванням щодо пошкодження підводного кабеля у Балтійському морі у неділю, 26 січня. Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у соцмережі Х, пише УНН.

Є інформація, що принаймні один кабель передачі даних між Швецією та Латвією був пошкоджений у Балтійському морі. Швеція, Латвія та НАТО тісно співпрацюють у цьому питанні. Швеція сприятиме розслідуванню інциденту, надаючи відповідні можливості, - сказав глава уряду Швеції.

Крістерссон додав, що він впродовж дня перебуває на зв’язку з прем’єр-міністром Латвії Евікою Сіліня для координації подальших дій.

Нагадаємо

У Балтійському морі виявлено пошкодження підводного оптоволоконного кабелю "Латвійського державного радіотелецентру". На місці інциденту помічено два кораблі за межами територіальних вод Латвії.