Швеция поможет Латвии расследовать повреждение подводного кабеля в Балтийском море
Киев • УНН
Шведская сторона поможет Латвии с расследованием относительно повреждения подводного кабеля в Балтийском море в воскресенье, 26 января.
Швеция поможет Латвии с расследованием повреждения подводного кабеля в Балтийском море в воскресенье, 26 января. Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в соцсети Х, пишет УНН.
Есть информация, что по крайней мере один кабель передачи данных между Швецией и Латвией был поврежден в Балтийском море. Швеция, Латвия и НАТО тесно сотрудничают в этом вопросе. Швеция будет способствовать расследованию инцидента, предоставляя соответствующие возможности,
Кристерссон добавил, что он в течение дня находится на связи с премьер-министром Латвии Эвикой Силиня для координации дальнейших действий.
Напомним
В Балтийском море обнаружено повреждение подводного оптоволоконного кабеля "Латвийского государственного радиотелецентра". На месте инцидента замечено два корабля за пределами территориальных вод Латвии.