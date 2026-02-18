$43.260.09
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против Лукашенко
17 февраля, 18:24 • 14894 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 31093 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 32280 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 34050 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 30941 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 26180 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 30012 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 37500 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 49212 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Швеция назвала россию главной угрозой из-за агрессивного поведения кремля

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Швеция признала россию основной военной угрозой для себя и НАТО. Отчет военной разведки указывает на нарушения воздушного пространства и кибероперации как примеры агрессивных действий.

Швеция назвала россию главной угрозой из-за агрессивного поведения кремля

Швеция назвала россию самой большой угрозой и предупредила, что все более рискованное поведение москвы может спровоцировать опасную эскалацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

В ежегодном отчете, опубликованном во вторник военной разведкой и службой безопасности Швеции, были упомянуты нарушения воздушного пространства, диверсии и кибероперации. Все эти действия квалифицируются как примеры агрессивных действий россии в соседстве со Швецией, включая Балтийское море.

россия является основной военной угрозой для Швеции и НАТО

- говорится в отчете, в котором также отмечается, что эта угроза является "серьезной и конкретной", а поведение москвы - "оппортунистическим и агрессивным".

В то же время в эстонском отчете, а также в заявлении высокопоставленного чиновника НАТО отмечается, что россия резко увеличила производство артиллерийских боеприпасов, что свидетельствует о том, что москва будет продолжать представлять угрозу даже в случае достижения мира в Украине.

россия "готовится к следующей войне", утверждается в эстонском отчете, в котором отмечается, что производство снарядов и других артиллерийских боеприпасов увеличилось в 17 раз с момента начала полномасштабного вторжения москвы в Украину, которое длится уже пятый год.

Напомним

Департамент внешней разведки Эстонии сообщил, что Кремль пытается восстановить политическое влияние в Балтийском регионе через подконтрольные академические структуры.

Евгений Устименко

