Швеция назвала россию главной угрозой из-за агрессивного поведения кремля
Киев • УНН
Швеция признала россию основной военной угрозой для себя и НАТО. Отчет военной разведки указывает на нарушения воздушного пространства и кибероперации как примеры агрессивных действий.
Швеция назвала россию самой большой угрозой и предупредила, что все более рискованное поведение москвы может спровоцировать опасную эскалацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.
Детали
В ежегодном отчете, опубликованном во вторник военной разведкой и службой безопасности Швеции, были упомянуты нарушения воздушного пространства, диверсии и кибероперации. Все эти действия квалифицируются как примеры агрессивных действий россии в соседстве со Швецией, включая Балтийское море.
россия является основной военной угрозой для Швеции и НАТО
В то же время в эстонском отчете, а также в заявлении высокопоставленного чиновника НАТО отмечается, что россия резко увеличила производство артиллерийских боеприпасов, что свидетельствует о том, что москва будет продолжать представлять угрозу даже в случае достижения мира в Украине.
россия "готовится к следующей войне", утверждается в эстонском отчете, в котором отмечается, что производство снарядов и других артиллерийских боеприпасов увеличилось в 17 раз с момента начала полномасштабного вторжения москвы в Украину, которое длится уже пятый год.
Напомним
Департамент внешней разведки Эстонии сообщил, что Кремль пытается восстановить политическое влияние в Балтийском регионе через подконтрольные академические структуры.