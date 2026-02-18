Швеція назвала росію головною загрозою через агресивну поведінку кремля
Київ • УНН
Швеція визнала росію основною військовою загрозою для себе та НАТО. Звіт військової розвідки вказує на порушення повітряного простору та кібероперації як приклади агресивних дій.
Швеція назвала росію найбільшою загрозою і попередила, що все більш ризикована поведінка москви може спровокувати небезпечну ескалацію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.
Деталі
У щорічному звіті, опублікованому у вівторок військовою розвідкою та службою безпеки Швеції, були згадані порушення повітряного простору, диверсії та кібероперації. Всі ці дії кваліфікуються як приклади агресивних дій росії в сусідстві зі Швецією, включаючи Балтійське море.
росія є основною військовою загрозою для Швеції та НАТО
Водночас у естонському звіті, а також в заяві високопоставленого чиновника НАТО зазначається, що росія різко збільшила виробництво артилерійських боєприпасів, що свідчить про те, що москва продовжуватиме становити загрозу навіть у разі досягнення миру в Україні.
росія "готується до наступної війни", стверджується в естонському звіті, в якому зазначається, що виробництво снарядів та інших артилерійських боєприпасів збільшилося в 17 разів з моменту початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну, яке триває вже п'ятий рік.
Нагадаємо
Департамент зовнішньої розвідки Естонії повідомив, що кремль намагається відновити політичний вплив у Балтійському регіоні через підконтрольні академічні структури.