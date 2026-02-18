$43.260.09
17 лютого, 18:24
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Швеція назвала росію головною загрозою через агресивну поведінку кремля

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Швеція визнала росію основною військовою загрозою для себе та НАТО. Звіт військової розвідки вказує на порушення повітряного простору та кібероперації як приклади агресивних дій.

Швеція назвала росію головною загрозою через агресивну поведінку кремля

Швеція назвала росію найбільшою загрозою і попередила, що все більш ризикована поведінка москви може спровокувати небезпечну ескалацію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

У щорічному звіті, опублікованому у вівторок військовою розвідкою та службою безпеки Швеції, були згадані порушення повітряного простору, диверсії та кібероперації. Всі ці дії кваліфікуються як приклади агресивних дій росії в сусідстві зі Швецією, включаючи Балтійське море.

росія є основною військовою загрозою для Швеції та НАТО

- йдеться у звіті, в якому також зазначається, що ця загроза є «серйозною та конкретною», а поведінка москви – «опортуністичною та агресивною».

Водночас у естонському звіті, а також в заяві високопоставленого чиновника НАТО зазначається, що росія різко збільшила виробництво артилерійських боєприпасів, що свідчить про те, що москва продовжуватиме становити загрозу навіть у разі досягнення миру в Україні.

росія "готується до наступної війни", стверджується в естонському звіті, в якому зазначається, що виробництво снарядів та інших артилерійських боєприпасів збільшилося в 17 разів з моменту початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну, яке триває вже п'ятий рік.

Нагадаємо

Департамент зовнішньої розвідки Естонії повідомив, що кремль намагається відновити політичний вплив у Балтійському регіоні через підконтрольні академічні структури.

