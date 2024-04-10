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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Швейцария откажется от нейтралитета в случае нападения РФ

Швейцария откажется от нейтралитета в случае нападения РФ

Киев  •  УНН

10 апреля 2024, 02:34  •  9819 просмотра

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Швейцария планирует отказаться от нейтралитета и сотрудничать с союзниками по НАТО в случае российской агрессии для обеспечения своей обороны, приостановив нейтралитет и организовав совместную оборону с партнерами в случае нападения.

В случае агрессии России Швейцария планирует сотрудничать с европейскими союзниками по НАТО для обеспечения своей защиты, сообщила Виола Амхерд, президент Швейцарской Конфедерации и министр обороны, пишет Der Standart, передает УНН.

Детали

Она отметила, что инициатива "Европейский небесный щит" предусматривает сохранение нейтралитета, но в случае нападения на страну нейтралитет будет прекращен, и Швейцария сможет совместно с партнерами организовать оборону.

Президент выразила надежду, что подобную оборонную систему не придется задействовать, но сотрудничество с партнерами даст дополнительные гарантии безопасности в случае угрозы.

Швейцария присоединилась к инициативе, предложенной Германией в прошлом году, охватывающей совместные закупки, обучение и обмен информацией, включая данные радаров.

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