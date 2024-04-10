Швейцария откажется от нейтралитета в случае нападения РФ

В случае агрессии России Швейцария планирует сотрудничать с европейскими союзниками по НАТО для обеспечения своей защиты, сообщила Виола Амхерд, президент Швейцарской Конфедерации и министр обороны, пишет Der Standart, передает УНН.

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Она отметила, что инициатива "Европейский небесный щит" предусматривает сохранение нейтралитета, но в случае нападения на страну нейтралитет будет прекращен, и Швейцария сможет совместно с партнерами организовать оборону.

Президент выразила надежду, что подобную оборонную систему не придется задействовать, но сотрудничество с партнерами даст дополнительные гарантии безопасности в случае угрозы.

Швейцария присоединилась к инициативе, предложенной Германией в прошлом году, охватывающей совместные закупки, обучение и обмен информацией, включая данные радаров.

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