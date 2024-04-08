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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Швейцария хочет провести мирный саммит по Украине в середине июня: СМИ сообщили детали

Швейцария хочет провести мирный саммит по Украине в середине июня: СМИ сообщили детали

Киев  •  УНН

8 апреля 2024, 13:25  •  8080 просмотра

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Швейцария планирует провести в середине июня мирную конференцию высокого уровня по Украине, в которой примут участие от 80 до 100 стран, в основном с Глобального Юга, чтобы помочь прекратить войну. Участие россии остается неопределенным.

Швейцария намерена провести мирную конференцию высокого уровня по Украине в середине июня, в которой примут участие от 80 до 100 стран, в основном из так называемого Глобального Юга. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, передает УНН.

Детали

По данным издания, конференция может состояться 16-17 июня, хотя неясно, сколько лидеров будет присутствовать, сообщили люди, попросив не называть их имена, обсуждая конфиденциальные детали. Ключевой вопрос разногласий заключается в том, будет ли участвовать Китай, добавили они, что будет иметь решающее значение для Швейцарии, чтобы сделать инициативу заслуживающей доверия.

Союзники Украины считают присутствие Китая важным для успеха встречи, учитывая влияние, которое, по их словам, Пекин оказывает на москву более чем через два года после начала войны.

Представитель МИД Швейцарии сообщил, что дата и место проведения конференции пока не определены.

"Помимо перспектив Украины, россии и Европы, важно также прислушаться к Глобальному Югу, который сыграет ключевую роль в конечном включении россии в этот процесс", — заявил представитель Bloomberg в понедельник. "Вот почему мы находимся в тесном контакте с Китаем, Индией, Бразилией, Южной Африкой и Саудовской Аравией".

До сих пор Пекин присутствовал только на одной встрече советников по национальной безопасности, целью которой было заложить основу для саммита. США недавно предупредили союзников, что Китай усиливает поддержку кремля, ранее сообщало агентство Bloomberg.

Несколько стран настаивают на том, чтобы россия приняла участие во встрече, но Киев хочет достичь широкого соглашения по ключевым принципам, которые легли бы в основу любого будущего урегулирования, прежде чем взаимодействовать с москвой.

Так называемая формула мира Украины призывает уважать территориальную целостность и суверенитет страны, вывести российские войска, а также обеспечить ядерную и продовольственную безопасность.

Добавим

Швейцария, которая исторически оставалась нейтральной в европейских конфликтах, стремится собрать страны за стол переговоров, чтобы помочь положить конец войне, хотя до сих пор ей это не удалось.

россия вряд ли будет участвовать в первом раунде переговоров, заявила в феврале министр обороны Виола Амхерд. Швейцария хотела создать "очень широкий альянс, состоящий из государств БРИКС, стран арабского мира и стран Глобального Юга", добавила она.

Президент Финляндии Александр Стубб, заявивший, что мир наступит только "на поле битвы", все же похвалил форум, спонсируемый Киевом, хотя и заявил, что с россией "абсолютно нет" диалога о прекращении войны.

Конференция высокого уровня последует за четырьмя встречами советников по национальной безопасности, которые Украина организовала для обеспечения поддержки своей формулы. Последняя из этих встреч состоялась в Давосе в начале этого года.

По словам людей, в случае проведения саммита, скорее всего, саммит пройдет в швейцарском городе Люцерн. Официальное заявление кабинета министров Швейцарии может поступить уже 10 апреля, сообщил один из источников.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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