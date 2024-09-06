Шуфрич написал заявление в ГБР на следователей: "восемь месяцев меня не оперировали"

Народный депутат Украины IX созыва от запрещенной партии «ОПЗЖ» Нестор Шуфрич, которого обвиняют в государственной измене и который недавно перенес операцию по удалению двух грыж, написал заявление в ГБР на следователей из-за того, что, как он заявил, в СИЗО ему 8 месяцев не давали разрешение на медицинские манипуляции. Об этом Шуфрич сообщил Общественному, передает УНН.

Так, Шуфрич лично после операции пришел на заседание суда по делу о госизмене. Сегодня ему должны избрать меру пресечения.

Общественному Шуфрич заявил, что защита обратилась в ГБР о привлечении к уголовной ответственности виновных в пытках и давлении на политика таким образом.

Мы написали (заявление в ГБР - ред.) на следователей, которые, имея семь решений судов и ноту ЕСПЧ, которая обязала правительство Украины обеспечить мое лечение, игнорировали это. И привели к тяжелым последствиям, которые Вы сейчас видите - сказал Шуфрич, который стоял во время заседания.

По его словам, сейчас, он чувствует себя плохо. Шуфрич рассказал, что просил присоединиться к заседанию сегодня онлайн, но ему не разрешили. Поэтому его пришлось «накачать большим количеством лекарств, чтобы приехать в суд».

Отмечается, что во время заседания прокуроры ходатайствовали о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. По словам стороны обвинения, есть риски сокрытия, искажения доказательств и влияния на свидетелей.

Защитники нардепа подали ходатайство об отводе судьи. Поэтому по состоянию на 12 часов был объявлен перерыв, чтобы определить, продолжит ли этот судья заседание.

Дополнение

Вчера, 5 сентября пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Надежда Максимец опровергла информацию о якобы смерти Нестора Шуфрича, которую распространил Игорь Мосийчук.

4 сентября «Суспільне» сообщало, что нардепу Шуфричу вызвали врачей в зал суда из-за плохого самочувствия.

15 сентября 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу.