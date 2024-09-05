Шуфрича поховали, але він "воскрес": ситуація з повідомленням про смерть нардепа
Київ • УНН
Офіс Генпрокурора спростував інформацію про смерть народного депутата Нестора Шуфрича. Раніше колишній нардеп Ігор Мосійчук поширив неправдиву інформацію про смерть Шуфрича, але згодом сам її спростував.
Інформація про смерть народного депутата України IX скликання від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича не відповідає дійсності. Про це журналісту УНН повідомила речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець.
"Інформація про смерть нардепа не відповідає дійсності", - повідомила Максимець.
Контекст
Колишній нардеп Ігор Мосійчук заявив, що помер нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Проте згомо сам себе спростував.
"Інформація по Шуфричу не підтвердилась! Адвокати наступили! Буде довго жити!!", - написав Мосійчук у Telegram.
Додамо
4 вересня "Суспільне" повідомляло, що нардепу Шуфричу викликали лікарів до зали суду через погане самопочуття.
Доповнення
15 вересня 2023 року Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді народному депутату Нестору Шуфричу.