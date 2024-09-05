Шуфрича похоронили, но он "воскрес": ситуация с сообщением о смерти нардепа
Киев • УНН
Офис Генпрокурора опроверг информацию о смерти народного депутата Нестора Шуфрича. Ранее бывший нардеп Игорь Мосийчук распространил ложную информацию о смерти Шуфрича, но впоследствии сам ее опроверг.
Информация о смерти народного депутата Украины IX созыва от запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича не соответствует действительности. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Надежда Максимец.
"Информация о смерти нардепа не соответствует действительности", - сообщила Максимец.
Контекст
Бывший нардеп Игорь Мосийчук заявил, что умер нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Однако впоследствии сам себя опроверг.
"Информация по Шуфричу не подтвердилась! Адвокаты наступили! Будет долго жить!!!", - написал Мосийчук в Telegram.
Добавим
4 сентября "Суспільне" сообщало, что нардепу Шуфричу вызвали врачей в зал суда из-за плохого самочувствия.
Дополнение
15 сентября 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу.