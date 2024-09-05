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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шуфрича похоронили, но он "воскрес": ситуация с сообщением о смерти нардепа

Шуфрича похоронили, но он "воскрес": ситуация с сообщением о смерти нардепа

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 12:02  •  1313 просмотра

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Офис Генпрокурора опроверг информацию о смерти народного депутата Нестора Шуфрича. Ранее бывший нардеп Игорь Мосийчук распространил ложную информацию о смерти Шуфрича, но впоследствии сам ее опроверг.

Информация о смерти народного депутата Украины IX созыва от запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича не соответствует действительности. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Надежда Максимец.

"Информация о смерти нардепа не соответствует действительности", - сообщила Максимец.

Контекст

Бывший нардеп Игорь Мосийчук заявил, что умер нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Однако впоследствии сам себя опроверг.

"Информация по Шуфричу не подтвердилась! Адвокаты наступили! Будет долго жить!!!", - написал Мосийчук в Telegram.

Добавим

4 сентября "Суспільне" сообщало, что нардепу Шуфричу вызвали врачей в зал суда из-за плохого самочувствия.

Дополнение

15 сентября 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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